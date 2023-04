SpaceX-Superrakete Nach Starship-Explosion: „Ja, der Flug war ein Erfolg“

Der Fehlschlag war also sozusagen schon eingepreist?

Ja, und ich halte diese Grundhaltung für richtig, dass Fehler in so einer Phase passieren können und sie helfen, die Dinge anschließend besser zu machen. Nur wenn man Mut hat, etwas zu riskieren und dann die Lehren daraus zu ziehen, kann man weiterkommen. Diese Risikobereitschaft ist uns in Europa bei Neuentwicklungen leider etwas abhandengekommen und ich würde mir wünschen, dass auch wir wieder etwas wagemutiger würden. Alle Fehler, die jetzt auftreten, alle Mängel die gefunden und abgestellt werden helfen, die Rakete besser, sicherer und zuverlässiger zu machen für den Moment, in dem dann erstmals Menschen damit fliegen sollen.