Start-up Universal Hydrogen Verhilft das Nespresso-Prinzip dem Wasserstoff-Flugzeug zum Durchbruch?

Um sie zu Wasserstoff-Fliegern zu machen, hat Universal Hydrogen zwei erfahrene Partner an Bord geholt: Plug Power aus den USA liefert die Brennstoffzellen, die den Wasserstoff an Bord in Strom umwandeln. Das Unternehmen stellt unter anderem Wasserstoffantriebe für Gabelstapler in den Lagern von Walmart und Amazon her. Das Start-up MaxniX wiederum entwickelt die Elektromotoren für die Flieger. Der Anbieter hat auch schon Wasserflugzeuge für den Einsatz in Kanada elektrifiziert.