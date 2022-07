Steigende Inzidenzen Corona-Ausbreitung: Das Frühwarnsystem im Abwasser

In den Niederlanden etwa werden vier Mal die Woche in allen Kläranlagen Proben aus dem Abwasser genommen und auf das Coronavirus analysiert. Die niederländischen Gesundheitsbehörden nutzen die so gewonnen Daten selbst, stellen sie aber auch öffentlich zur Verfügung. Auch in Spanien, Frankreich, Finnland oder Italien ist das Abwassermonitoring ein wichtiges Werkzeug in der Pandemiebekämpfung.