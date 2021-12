Stopfleber und andere Delikatessen Das (über)nächste Silvestermenü kommt aus dem Labor

Als ein Berliner Gastronom vergangenes Jahr Gänsestopfleber auf die Karte nahm, bekam er es mit der Tierschutzorganisation PETA zu tun. Die Foie gras, so der französische Name der Delikatesse, sei ein „Qualprodukt“, kritisierten die Tierschützer in einem offenen Brief, Gänse würden wochenlang unter schlimmsten Bedingungen gemästet. In einigen Jahren schon könnte sich der Gastronom den Ärger sparen – ohne auf die delikate Speise zu verzichten. Ein Team von Gründern aus Paris nämlich hat sich daran gemacht eine Foie gras zu entwickeln, für die garantiert keine Gans leiden muss. Gourmey, so der Name des Start-ups, will die Stopfleber lieber im Biotechlabor erzeugen statt im Stall.