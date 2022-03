Strahlenschutz in Deutschland So kontrollieren Sie, wie groß die radioaktive Gefahr wirklich ist

Sollten die Messwerte, etwa nach einem Angriff auf ukrainische Atomkraftwerke, in Deutschland sprunghaft steigen, würden die Sonden hierzulande binnen einer Minute eine Warnmeldung absetzen. Zuvor schon würden aber die Sensoren in Ländern, die der Ukraine näher sind, Alarm schlagen. „Wir stehen in ständigem internationalen Austausch und können die Messdaten auch von hier aus einsehen“, sagt Florian Gering, Leiter der Abteilung Radiologischer Notfallschutz im BfS. Auch die Sensoren rund um die ukrainische Anlage von Saporischschja seien selbst in der Nacht der Kämpfe dort noch abrufbar gewesen „und ohne Auffälligkeiten“.



Derzeit heißt es, dass die Reaktoren der Anlage mindestens zum Teil kontrolliert herunter gefahren werden. Doch selbst wenn Radioaktivität freigesetzt würde, gilt es als sehr unwahrscheinlich, dass die Strahlung das Bundesgebiet erreicht: Frühere Messungen über einen Zeitraum von einem Jahr ergaben, dass die in West- und Mitteleuropa dominante sogenannte Westwindlage möglicherweise austretende Schadstoffe in gut vier Fünfteln der Zeit Richtung Osten und damit nach Russland wehen würde. „Auch das spricht stark dafür, dass die Russen schon aus Selbstschutz keinen Angriff auf die Atommeiler riskieren würden“, sagt ein deutscher Katastrophenschützer.