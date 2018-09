Strenge Zulassungsregeln Europa droht, bei Medizintechnik von USA abgehängt zu werden

In Europa erschütterte ungefähr zur gleichen Zeit jedoch ein Skandal um Brustimplantate Öffentlichkeit und Politik. Der französische Hersteller Poly Implant Prothèse (PIP) hatte statt medizinischem Silikon billiges Industriesilikon verwendet und trotzdem eine Zulassung bekommen. Betroffen waren fast eine halbe Million Frauen. Allein in Frankreich und der Bundesrepublik empfahlen die Behörden rund 40.000 Patientinnen, die reißanfälligen Implantate wieder entfernen zu lassen.

Der Skandal, in den auch der TÜV Rheinland als Zulassungsstelle verwickelt war, lieferte der FDA zwar eine Gelegenheit, die heimische Kritik zu kontern. Die US-Behörde konnte sich als zuverlässiger als die EU-Stellen präsentieren. Im Mai 2012 veröffentlichte sie eine Studie mit dem Titel „Unsichere und ineffektive in der EU zugelassene Produkte, die in den USA nicht zugelassen wurden“. Das 16-seitige Pamphlet führt ein Dutzend Medizinprodukte auf, die trotz Problemen eine Zulassung in der EU erhalten hatten. „Das war definitiv ein politisches, kein wissenschaftliches Papier“, sagt ein FDA-Kenner in den USA.