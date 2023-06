Suche nach neuen Antibiotika Mit KI gegen Krankenhauskeime

Der Vorteil der neuen Verfahren sei immens, versichert Christoph Stein, Experte für Schmerzforschung und -therapie sowie Professor an der Freien Universität in Berlin: „Wo eine Forschungsaufgabe vor zehn Jahren noch 10.000 Tests mit chemisch synthetisierten Substanzen ausgelöst hätte, haben wir heute vielleicht noch eine Handvoll relevanter Kandidaten.“ Weil sich schon in der Simulation ein Großteil möglicher Wirkstoffkandidaten als untauglich ausschließen lasse, seien In-Silico-Tests drastisch schneller als klassische Verfahren.



