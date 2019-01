Eine „Meta-Studie“ des Max-Planck-Instituts für Chemie etwa rechnet in Deutschland mit 120.000 vorzeitigen Feinstaub-Toten; man fragt sich wirklich, was dieser Unsinn soll – und kommt zu dem Schluss, dass Studien heutzutage nicht mehr veröffentlicht werden, um Sachverhalte zu verdeutlichen, sondern im Gegenteil: um sie zu vernebeln. Es geht um die Produktion und Zirkulation von Verunsicherung, um „Paralyse durch Analyse“, so der Ökonom Christian Kreiß – man kann auch sagen: es geht um einen Stellungskrieg der Wissenschaft, in dem sich Kombattanten mit immer neuen Zahlen, Daten, Studien bombardieren – und die aufgeklärte Öffentlichkeit als Schlachtfeld ihrer Interessen verwüsten.