Man sagt, das erste Opfer des Krieges sei die Wahrheit. Damit ist gemeint, dass Lüge, Propaganda und (Selbst-)Betrug einer militärischen Auseinandersetzung vorangehen – dass die Vernunft gewissermaßen ausgeschaltet sein muss, sonst würden Mütter und Väter ihre Söhne und Töchter nicht in den sicheren Tod schicken. 1914 zum Beispiel hielten tausende Soldaten euphorisch, ja: quasireligiös ergriffen, mit Nietzsches Zarathustra im Gepäck, Einzug in die Massengräber von Verdun und an der Somme.