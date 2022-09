Teilchenbeschleuniger in Serie „Wenn Elektronen auf der Plasmawelle surfen“

Seit 1997 forscht Björn Manuel Hegelich am Einsatz von Lasern in Plasmaelektronenexperimenten. Nach Stationen an der LMU und dem Max-Planck-Institut für Quantenoptik in München, wechselte er ans staatliche US-Forschungszentrum in Los Alamos und schließlich 2012 als Professor für Physik an die University of Texas in Austin. Im Sommer 2021 startete der Physiker und Doktor der Philosophie dort als Ausgründung der Universität das Startups Tau Systems.