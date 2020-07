Teure Forschung Milliarden-Fonds für neue Antibiotika zeigt Non-Profit-Dilemma der Konzerne

Klar wird: Es ist Geld für neue Medikamente, nicht für die Beseitigung der Ursachen der Resistenzen. Diese häufen sich durch Antibiotika, die in die Umwelt geraten. Vor allem in Indien und China, dort, wo die Medikamente produziert werden, sind Gewässer oft stark durch Rückstände belastet, wie Studien belegen. In Deutschland verseucht die mit Antibiotika aufrecht erhaltene Massentierhaltung die Böden. Die Rückstände gelangen irgendwann in den menschlichen Körper, der selbst resistent wird für bestimmte Antibiotika. Doch diesen Problemen widmeten sich die vielen Politiker und Industrievertreter auf der Digital-Tagung nicht.