Transport in Schallgeschwindigkeit Enges Rennen auf der Hyperloop-Strecke

Einer dieser Partner ist Hardt Hyperloop, ein 2016 gegründetes Spin-off der Universität Delft. Das Team hat maßgeblich an dem Tunnelsystem mitgewirkt und will künftig seine eigens entwickelten Fahrzeugkabinen durch die Röhre schicken. Die Probestrecke in den Niederlanden verfügt erstmals über eine Abzweigung, so wie die Routenführung auch im realen Leben laufen würde – die 420 Meter nehmen also eine Y-Form an.