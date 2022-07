Tropennächte rauben den Schlaf „Hitze bedeutet einen körperlichen Stress“

Unser Schlaf findet in verschiedenen Phasen statt. Wissenschaftler unterscheiden vor allem zwischen zwei Schlafphasen: Dem „Non-REM-Schlaf“ – REM steht für rapid eye movement, also schnelle Augenbewegungen – und dem REM-Schlaf. In dieser Phase träumen wir hauptsächlich. Der Non-REM-Schlaf wiederum lässt sich ebenfalls in verschiedene Stadien Teilen. In einer dieser Phasen sind Schlafende nur schwer zu wecken – sie sind im Tiefschlaf.