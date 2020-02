Tumorbiologe „Bei einer Million Tests immer noch 10.000 falsche Befunde“

In Deutschland gibt es kaum Privatunternehmen, die an Bluttests arbeiten, obwohl dies ein potenziell gigantischer Markt ist. Woran liegt das?

Ich höre von deutschen und ausländischen Kollegen, dass es in Deutschland sehr, sehr schwer ist, am Anfang Geld für ein sogenanntes Spin-off zu bekommen, also das Startkapital für eine kleine Firma, die einen Test aus der akademischen Forschung weiterentwickeln will. In den USA scheint es viel einfacher zu sein, die Forschung mit der Industrie zu verbinden und Risikokapital für die Umsetzung guter Wissenschaftsergebnisse in Produkte für die Praxis zu erhalten.