Ukraine-Krise Zivile russische Flieger bleiben an der Grenze zur Ukraine

Nach den neuen Warnungen westlicher Regierungen vor einem möglichen Krieg ist allerdings in den Flugdaten eine Art Flucht aus der Ukraine erkennbar. So starteten am Montag mehr als ein Dutzend Privatjets vom Flughafen in Kiew zu ausländischen Zielen wie Nizza, Florenz, Hamburg, Istanbul und Wien. Am Sonntag waren es Flightradar24 zufolge sogar um die 20 Privatjets. Beide Zahlen sind mehr als doppelt so hoch wie an vergleichbaren Tagen im Januar.