Umstrittenes Satellitenprojekt Geplante Weltraum-Kunst verärgert Wissenschaftler

RenoUnter Wasser, in der Wüste, im Gletscher-Eis: Künstler wagen sich mit ihren Arbeiten mitunter in schwer zugängliches Terrain. Trevor Paglen will noch einen Schritt weiter: Sein spiegelnder Satellit „Orbital Reflector“ soll Mitte November in eine Umlaufbahn um die Erde gebracht werden.