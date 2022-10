Unkonventionelles Fracking Diese Karte zeigt, wo Deutschland Gas fracken kann

Bei konventionellem Fracking wird eine Lagerstätte angebohrt, in welcher Gas aus tiefer liegenden, porösen Sandsteinschichten entwichen ist und sich in einer sogenannten Erdgasfalle unter Deckgebirgen gesammelt hat. Diese Methode wurde in Deutschland seit den 1960er-Jahren bereits über 300 Mal betrieben, ohne dass es problematische Vorfälle gab. Aktuell werden in Deutschland jedoch jährlich lediglich rund fünf Milliarden Kubikmeter Erdgas aus konventionellen Lagerstätten gefördert. Die Vorkommen sind begrenzt, Ende 2021 werden vom Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG) die sicher förderbaren Reserven nur noch mit rund 32 Milliarden Kubikmeter in den konventionellen Lagerstätten angegeben.