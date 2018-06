US-Studie: Auch ältere Menschen sind offen für Telemedizin

Für den Einzelnen ist bisher aber gerade die Finanzierung oft noch ein Knackpunkt. In den USA werden Video-Chats mit dem Arzt zwar von privaten Versicherungen zunehmend übernommen. Bei der öffentlichen Krankenversicherung Medicare müssen Patienten aber meist noch selber in die Tasche greifen. Dank neuer Gesetze könnte sich dies allerdings bald ändern - etwa wenn es um das Erkennen von Schlaganfall-Symptomen geht oder bei einer Heimdialyse.

Während das Interesse enorm ist, scheitert es in der Praxis oft noch immer an den Möglichkeiten einer Erstattung“, sagt die Ärztin Ingrid Zimmer-Galler von der Johns Hopkins University in Baltimore. Die im Winter vom Kongress verabschiedeten Neuregelungen seien „wirklich ein großer Schritt in die richtige Richtung“. Aber auch damit würden längst nicht alle Kosten abgedeckt.