Verena Wiederkehr „Warum sollten wir noch Fleisch von Tieren essen?“

Und was kommt noch?

Sahne, Quark, Butter aus pflanzlichen Rohstoffen sind die nächste Herausforderung. Noch größeren Aufholbedarf gibt es beim Käse. Alternative Käseprodukte bestehen heute überwiegend aus Kokosöl und Stärke. Sie haben ein schlechtes Nährstoffprofil und überzeugen auch noch nicht in Geschmack und Textur. Wer den Käse-Code knackt in der Industrie, der kann davon ausgehen, dass er im Lebensmittelmarkt der Zukunft ganz vorne mit dabei ist.



Und das berühmte Steak aus der Petrischale?

Auch das sieht sich die Lebensmittelindustrie an. Ganze Fleischstücke, zum Beispiel Steaks, Koteletts oder eine gute Hühnerbrust, haben eine anspruchsvollere Textur, die sich heute noch nicht nachahmen lässt. Auch die Nährmedien, in denen die Produkte heranwachsen, müssen noch optimiert werden.