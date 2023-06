Verschollenes U-Boot Titan „Ich hab da ein ganz schlechtes Gefühl“

Zumindest bei der Suche könnte das DSV Alvin helfen, eines der leistungsfähigsten Tiefseeforschungsboote der Welt, das dem Ozeanografischen Institut in Woods Hole in den USA gehört. Es ist Schauer zufolge in der Nähe und kann bis zu 6500 Meter tief tauchen. Doch für die Bergung sei das ungeeignet. Schließlich wiege die Titan, sollte sie voll gelaufen sein, um die zehn Tonnen. „Meines Wissens wurde aus so einer Tiefe noch nie etwas Größeres geborgen“, so der Forscher und Tauchbootbauer.