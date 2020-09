„Verstärkte Aktivitäten“ Verfassungsschutz befürchtet Spionageangriffe auf Impfstoff-Forscher

Deutsche Unternehmen, die an Corona-Impfstoffen forschen, geraten in den Fokus ausländischer Geheimdienste. Die Tübinger Firma Curevac beobachtet ein „deutlich erhöhtes Interesse verschiedener Seiten an unserer Technologie“. Schon vor Monaten habe Curevac daher den Schutz der IT verstärkt. Bereits im Mai hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz Unternehmen wie Curevac vor „Cyberangriffen durch ausländische Nachrichtendienste“ gewarnt.