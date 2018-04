Virgin Galactic: Richard Bransons neues Raumflugzeug erfolgreich getestet

MojaveRund vier Jahre nach dem Absturz des privaten Raumflugzeugs „SpaceShip Two“ mit einem Todesopfer hat ein überarbeitetes Modell erstmals einen erfolgreichen Testflug absolviert. „Unity“ sei am Donnerstag in der Mojave-Wüste im Südwesten der USA an Bord eines „WhiteKnight Two“-Trägers gestartet, teilte die Betreiberfirma Virgin Galactic in der Nacht zum Freitag mit.