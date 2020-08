...was für die Betroffenen mitunter nervenaufreibend und ziemlich ärgerlich sein dürfte. Gibt es Mittel, die Zahl der falschen Testergebnisse zu verringern?

In Deutschland werden fast immer zwei PCR-Tests gegen verschiedene SARS-CoV-2-Gene gleichzeitig gemacht. Das verringert die Rate der falsch-positiven Testergebnisse erheblich. Dieses Verfahren wurde in Deutschland schon seit Beginn der Pandemie durchgeführt.



Experten empfehlen, Proben gemeinsam zu testen. Sie nennen das Pooling, um Infizierte schneller zu finden.

Das machen schon fast alle Labore in Deutschland, um die knappen Ressourcen zu schonen. Materialien für die PCR-Tests werden weltweit wieder knapp. Positive Pools müssen danach aber einzeln aufgelöst werden. Die Methode spart also nur Material und Zeit, wenn viele Tests negativ sind. Wenn die Infektionszahlen weiter steigen, wird Pooling nicht mehr möglich sein.



Forscher der Charité arbeiten an einem Abstrich für daheim, der dann ins Labor geschickt wird. Eine gute Idee?

Einen richtigen Nasen-Rachen-Abstrich kann man nicht selber machen. Es gibt Ansätze, stattdessen eine Flüssigkeit zu gurgeln und dann auszuspucken. Wenn sich das als gutes Material für die PCR-Testung erweist, kann man das zu Hause machen.