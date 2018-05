Virus: Kongo meldet ersten Todesfall bei neuem Ebola-Ausbruch

Von 2014 bis 2016 hatte es in mehreren westafrikanischen Ländern eine Ebola-Epidemie gegeben, der Tausende Menschen zum Opfer fielen. Bei dem Ausbruch starben in Liberia, Guinea und Sierra Leone rund 11.000 Menschen. Der jüngste Ausbruch ist der neunte der Fieberkrankheit in dem Land seit 1976.