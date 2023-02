Volocopter „Wir werden 2024 in Paris abheben“

„Wir werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im zweiten Quartal 2024 zertifiziert“, sagt Dirk Hoke, CEO von Volocopter. Das wäre sogar noch rechtzeitig vor den Olympischen Spielen in Paris, wo Volocopter zum ersten mal in Europa Passagiere bei kommerziellen Flügen transportieren will. „Ich bin absolut sicher: Wir werden nächstes Jahr im Sommer in Paris fliegen“, sagt Hoke. Wenig später will Volocopter auch einen Taxidienst in Rom starten.