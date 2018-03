Vor 50 Jahren starb Juri Gagarin: Tod einer Raumfahrt-Ikone

MoskauAn Juri Gagarin gibt es für den deutschen Astronauten Alexander Gerst derzeit kein Vorbeikommen. Wenn Gerst im Ausbildungszentrum bei Moskau zum Training für seinen Flug zur Internationalen Raumstation ISS im Juni geht, begleitet ihn Gagarin auf Schritt und Tritt. Eine Statue vor den Wohnblocks erinnert an den „Kolumbus des Kosmos“, am Eingang zum Trainingszentrum grüßt ein Bronze-Gagarin, und wenn die Zentrifuge Gerst mit einem Vielfachen der Erdbeschleunigung im Kreis wirbelt, wacht ein riesiges Bild des ersten Menschen im All über die Übung.