Vor der Nobelpreis-Woche Der typische Nobelpreisträger ist weiß, alt und amerikanisch

Die absoluten Zahlen sind bemerkenswert eindeutig: Die schlausten Köpfe der Welt sitzen demnach in Amerika. Seit 1901 haben Wissenschaftler von 127 US-amerikanischen Forschungsinstituten 369 Nobelpreise in den Kategorien Physik, Chemie, Medizin und Wirtschaft abgeräumt. Das ist mehr als die Hälfte aller vergebenen Auszeichnungen. Zum Vergleich: In derselben Zeit brachten Forscher von 54 deutschen Instituten 72 Nobelpreise mit nach Hause.