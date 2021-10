Vorwürfe gegen Fraunhofer-Präsidenten „Ich mache mich stark, dass der Rechnungshof sich das anschaut“

Könnte eine neue Generation in der Führung da etwas bewegen?

Natürlich, das gilt in Politik, Wirtschaft wie auch in der Wissenschaft. Wir reden ja hier über Wissenschaftsmanager, die Managementaufgaben wahrnehmen. So wie ich für eine Amtszeitbegrenzung bei der Bundeskanzlerin bin, bin ich auch für eine für Top-Manager in der Wissenschaft. Das ist wichtig, um für Vitalität zu sorgen und Verknöcherungen aufzubrechen.