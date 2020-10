Warn-App „Europas neue Warnplattform könnte auch in Afrika oder Asien gegen Corona helfen“

Woher kommt diese Euphorie?

Wir haben den Auftrag, die Plattform zu entwickeln, ja erst Anfang August an SAP und die Deutsche Telekom vergeben. Gut zweieinhalb Monate später steht die Technik. Das Zusammenspiel mit den ersten Ländern, die sich ans System angeschlossen haben, klappt. Und in den kommenden Wochen werden sich auch fast alle übrigen EU-Staaten anschließen können, die bereits nationale Warn-Apps haben. Die Einigung auf das technische Konzept, die nötigen Abstimmungen zwischen den Entwicklern, unserem Rechenzentrum in Luxemburg und den beteiligten Behörden und IT-Dienstleistern in den einzelnen Ländern, all das ging so schnell, dass es beispielhaft ist für gemeinsame EU-weite IT-Projekte.