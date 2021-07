Was kommt nach Delta? Von Eta bis Theta – fünf noch unbekannte Virusvarianten

Kommt aus Indien. Wurde auch schon in Großbritannien und den USA nachgewiesen, in Einzelfällen auch in Deutschland. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die Variante noch nicht als besorgniserregend klassifiziert. Eine verringerte Immunität und höhere Übertragbarkeit ist denkbar.



Mehr zum Thema: Die Impfrate steigt, aber es ergeben sich neue Fragen: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? Brauchen wir neue Impfstoffe? Und warum wurden die Virusvarianten umbenannt? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen.