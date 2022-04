Weltraumtourismus Der 55-Millionen-Dollar-Trip: SpaceX bringt erstmals Weltraumtouristen zur ISS

Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX und die Nasa haben erstmals zahlende Gäste zur Internationalen Raumstation ISS befördert. Die drei Unternehmer, die jeweils 55 Millionen Dollar (50,5 Millionen Euro) für ihre Tickets hingeblättert hatten, hoben am Freitag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ab. Begleitet wurden die Weltraumtouristen aus den USA, Kanada und Israel vom erfahrenen Ex-Astronauten Michael Lopez-Alegria. Sie werden am Samstag auf der ISS erwartet und sollen dort mehr als eine Woche verbringen.