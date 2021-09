Weltraumtourismus „Inspiration4“: Vier Laien allein im Weltall

Bislang bleibt der Weltraum-Tourismus vor allem Superreichen und ihren Gästen vorbehalten. „Inspiration4“ sei aber ein wichtiger Schritt in Richtung des Massen-Tourismus im All, sagte der frühere Nasa-Manager Alan Ladwig der „Washington Post“. „Es ist wichtig, weil nach 70 Jahren mit Diskussionen darüber, dass es nicht mehr lange dauern würde, bevor wir alle ins All fliegen, es jetzt endlich klappt für Laien.



Mehr zum Thema: Richard Branson und Jeff Bezos sind schon Richtung Weltall abgehoben, Elon Musk soll noch folgen: die Weltraumflüge der Superreichen in einer Infografik.