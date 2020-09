Wirtschaftswoche Innovation Day: „In Zukunft habe ich einen digitalen Zwilling meiner selbst“

Tatsächlich ist dies weit mehr als eine Vision. Am Google Maps für die Gesundheit, das stellt Montag in Erlangen klar, arbeite Siemens Healthineers bereits seit langem. Allem voran mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI): „Wir haben eine fast schon industrielle Infrastruktur aufgebaut“, berichtet er, „um automatisch medizinische Algorithmen zu entwickeln.“ Dazu haben die Siemens-Healthineers-Experten mehr als eine Milliarde medizinische Datensätze gesammelt und aufbereitet. Damit füttern sie einen Supercomputer namens Sherlock, der das medizinische Wissen, das in den Daten steckt, in Algorithmen übersetzt. Was die beste Therapie für den jeweiligen Patienten ist - das soll die künstliche Intelligenz künftig immer öfter herausfinden und empfehlen.