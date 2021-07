Wissenschafts-Organisation Wie aus fetten Katzen agile Gazellen werden können

„Die Situation in der Europäischen Union ist widersinnig: Trotz herausragender, weltweit anerkannter wissenschaftlicher Leistungen bringt die EU weniger neue Produkte, Dienste und Verfahren hervor als ihre wichtigsten Konkurrenten.“ So stand es im Grünbuch zur Innovation der Europäischen Kommission 1995 und ist seitdem bekannt und bestätigt als Europäisches Paradoxon in der Forschung. Die Studie „European Paradox or Delusion – Are European Science and Economy Out-dated?“ attestierte Europa im Jahr 2017 sogar einen Niedergang seiner Wissenschaftsexzellenz, vor allem bei Zukunftstechnologien: Es mangele auf wichtigen Feldern nicht nur am Transfer, sondern bereits an den zugrunde liegenden Erkenntnissen. So eben auch in Deutschland.