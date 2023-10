Gab es in den 1860er und 1870er Jahren eine Vielzahl von Unternehmen in der jungen Chemie, die sich eine geradezu mörderische Konkurrenz lieferten, so waren nach dem Gesetz die Unternehmen zum Aufbau eigener Forschungsabteilungen gezwungen, um die eigenen Patentanträge wasserfest formulieren und die Anträge der Konkurrenz entsprechend prüfen zu können. Es war die Offenheit unter Konkurrenzbedingungen, die sich im deutschen Fall als technologische Peitsche auswirkte und den Entwicklungsvorsprung der deutschen Chemie vor ihrer ausländischen Konkurrenz begründete, nicht der staatlich sanktionierte Schutz bestehender Verfahren. Zweifellos versuchten auch die deutschen Unternehmen ihre Positionen zu behaupten, doch war das letztlich nur durch Steigerung der Leistungsfähigkeit möglich, so sehr man auch in vielen Fällen Geheimniskrämerei betrieb. Sie allein hätte keineswegs gereicht, die eigene Position zu behaupten und die Konkurrenz zu schwächen.