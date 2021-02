X-Prize-Wettbewerb Der Weltretter, dem Elon Musk vertraut

Die Sache hatte nur einen Haken: „Ich startete den Preis, ohne überhaupt das Geld dazu zu haben“, erzählte er später. Wofür das X in X-Prize stand? Für den Sponsor, den er noch suchte. Nach unzähligen Gesprächen fand er in dem Unternehmer-Geschwisterpaar Anousheh Ansari and Amir Ansari seine Geldgeber.



Diamandis ist von einer Sache überzeugt: „Heute zählt nicht mehr, was jemand vor 20 Jahren studiert hat, es zählen andere Dinge: Leidenschaft und Neugier“, sagte er 2014 im Gespräch mit der WirtschaftsWoche. Ins All fliegen? Kann nicht nur die Nasa, sondern auch ein privates Team, wenn es kluge Köpfe und genug Geld hat.