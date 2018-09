Zeitumstellung Forscher warnen vor ewiger Sommerzeit

München/BerlinIm Sommer eine Stunde vor, im Winter eine Stunde zurück – viele Menschen sind mit dieser Form der alljährlichen Zeitumstellung unzufrieden. Die EU-Kommission will sie nun zügig abschaffen: Am heutigen Mittwoch legte die Behörde einen Gesetzesvorschlag vor, nach dem im März 2019 zum letzten Mal verpflichtend alle EU-Staaten an der Uhr drehen müssten.