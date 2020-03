Zivilschutzexperte zum Coronavirus „Wir können die Welt nicht anhalten“

Wie könnte so eine Abstimmung laufen?

Diese Absprachen sollten auf Bundesebene erfolgen, etwa in der Konferenz der Gesundheitsministerien der Länder erfolgen, ohne dass es zwangsläufig in eine Bundeszuständigkeit münden muss. Diese bundeseinheitlich verabredeten Kriterien auf einzelne Szenarien anzuwenden, wie etwa das Untersagen von Veranstaltungen, das kann dann ruhig dezentral erfolgen. Was es nicht mehr geben darf, ist, dass beispielsweise Großveranstaltungen in einem Bundesland abgesagt werden, in einem anderen aber nicht, obwohl die Randbedingungen identisch sind. Das kann kein Mensch verstehen. Als letztes Mittel muss es dann aber auch noch die Möglichkeit geben, dass der Bund die Maßnahmen an sich zieht, wenn zu befürchten ist, dass einzelne Bundesländer ihren Pflichten nicht oder nur unzureichend nachkommen.