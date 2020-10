5G-Ausbau in Deutschland Das ganz persönliche Funkloch

Damit wird klar: Auch wenn der 5G-Aufbau in Deutschland dieses Mal rekordverdächtig schnell läuft, wirklich ausgereift ist die neue Netztechnik so kurz nach dem Start noch nicht. In Nachbarländern wie etwa Frankreich hat der Ausbau noch nicht einmal begonnen. Dazu kommt, dass es neue Anwendungen, die ohne 5G-Netze nicht nutzbar wären wie etwa Spiele, die hochauflösend, in 3D-Darstellung und schnurlos auf VR-Brillen übertragen werden, es über das Stadium cooler Technik-Demos bisher noch nicht hinaus geschafft haben.



Und so kommentiert etwa Thomas Husson, Mobilfunkexperte beim Marktforscher Forrester den gegenüber der Konkurrenz merklich späteren 5G-Einstieg von Apple noch recht nachsichtig: „Bisher war die Technik in einem sehr frühen Stadium und Apple hat das Spiel noch nicht verpasst.“ Das aber ändere sich zunehmend und so scheine die Zeit reif, den Markt nicht länger der Konkurrenz zu überlassen, glaubt Husson: „Apple tut gut daran, jetzt bei 5G einzusteigen“.