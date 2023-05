Amazons ChatGPT-Problem „Sie waren alle dumm wie Bohnenstroh“

Am „Day One“-Gebäude, dem Hauptquartier von Amazon in der Innenstadt von Seattle, herrscht an diesem Mittwochmorgen im Mai geschäftige Stimmung. Nach mehr als drei Jahren, in denen das Hauptquartier wegen der Coronapandemie und den in dieser Zeit entwickelten Routinen nicht mehr normal genutzt wurde, soll jetzt alles wieder sein wie früher. Viele Mitarbeiter haben ihre Hunde mitgenommen, wie es hier seit eh und je gerne gesehen war, Amazon hat im 17. Stock sogar eine Hundeterrasse zum Gassigehen eingerichtet. Vor dem Haupteingang steht ein silbriger Airstream-Trailer, von dem aus zwei Frauen Bananen gratis verteilen – auch das eine seit langem gepflegte Tradition von Amazon.