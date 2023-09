Apple: Software-Update soll Strahlungswerte von iPhone 12 drücken

Mit einer nachgebesserten Software will Apple den drohenden Rückruf für das iPhone 12 in Frankreich abwenden. Mit dem Update sollten die von französischen Behörden gemessenen überhöhten Werte elektromagnetischer Strahlen unter die Grenzwerte gedrückt werden, teilte der US-Konzern am Freitag mit. „Wir freuen uns darauf, dass das iPhone 12 weiterhin in Frankreich erhältlich sein wird.“