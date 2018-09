Wenn am Mittwoch in Köln die Photokina beginnt, ist der Blick naturgemäß nach vorne gerichtet. Es geht darum, neue Kunden zu gewinnen oder alte Kunden für neue Produktgenerationen zu begeistern. In der Zeit seit der letzten Photokina ist das einigen Herstellern teilweise gelungen. Verbraucher, die über den Kauf einer Digitalkamera nachdenken, zeigen deutlich größeres Interesse an Consumer-Electronic-Marken wie Panasonic und Sony als der Bevölkerungsdurchschnitt. Canon und Nikon sind bei potenziellen Kamera-Käufern besonders oft im Relevant Set.