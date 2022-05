Eigene Smartwatch Google dringt in Apples Territorium vor

Pichais Bemerkung, dass „wir bei Google so enthusiastisch über die Möglichkeiten bei erweiterter Realität sind, weil wir uns so mit etwas beschäftigen können, was tatsächlich wichtig in der realen Welt ist, in unserem realen Leben“, konnte man nur als Seitenhieb auf den Wettbewerber Facebook/Meta verstehen. Zumal Pichai betonte, „dass die reale Welt wirklich toll ist.“ Und er sich freue, endlich wieder Leute auf der Entwicklerkonferenz ganz normal treffen zu können und nicht nur virtuell wie in den vergangenen beiden Jahren wegen der Covid-Auflagen. Meta-Chef Mark Zuckerberg, aber auch Microsoft CEO Satya Nadella präsentieren hingegen die Zukunft gern als virtuellen Raum, in dem Geschäftsreisen und Treffen dank Datenbrillen nicht mehr nötig sind.



Doch wann Googles Übersetzerbrille kommt, was sie leistet und wie flink sie übersetzt, ließ Pichai offen. Er zeigte sie auch nicht live, sondern nur als Video. Denn auch Google will sich nicht in die Karten schauen lassen, was die nächste große Auseinandersetzung unter den Silicon-Valley-Titanen sein wird – der Nachfolger des Smartphones oder zumindest dessen Ergänzung. Die nimmt jetzt Fahrt auf.