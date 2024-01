Elon Musk Musks Start-up Neuralink setzt Gehirnchip bei Patient ein

Precision Neuroscience führte seinen ersten Versuch am Menschen bereits im Juni vergangenen Jahres durch und arbeitet derzeit via Sondergenehmigung der FDA an seinem ersten Produkt.

Neuralink wurde bereits 2016 gegründet und ließ im Frühjahr erste Informationen über seine Arbeit durchsickern, um Talente zu gewinnen. Es ist seitdem immer mal wieder in die Schlagzeilen gekommen. Auch, weil Mitarbeiter absprangen und es Kritik an Tierversuchen gab. Weil Musk allerhand utopisch klingende Versprechen machte – etwa, dass man dank des Chips Sprachen künftig über einen Download ins Hirn lernen könnte – wird Neuralink von traditionellen Wissenschaftlern kritisch gesehen.