Ermittlungen gegen Apple Schluss mit teuren Tricks beim Service!

Denn der Konzern hatte sich schon jahrelang geweigert, Ersatzteile für die Reparatur defekter Geräte an Dritte zu verkaufen. Ebenso wirksam wie wettbewerbsfeindlich hat sich Apple damit gegen unliebsame Konkurrenz durch freie Werkstätten gewehrt. Wer als iPhone- und iPad-Nutzer die Geräte bei Schäden oder Defekten reparieren lassen wollte, konnte das nur in Apples Shops oder bei einigen lizenzierten Partnern tun. Das, so argumentierte der Konzern, sichere die Qualität und schütze die Kunden vor Schlamperei. Vor allem aber schützte das Reparaturmonopol Apples Gewinne im margenstarken Servicegeschäft.