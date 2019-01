Fahrradtrends Diese E-Bikes wollen 2019 elektrisieren

Ob das elektrisch unterstützte Rennrad eine ähnlich steile Karriere bevorsteht oder eher Nischenprodukt sein wird, bleibt abzuwarten. Bei konventionell angetriebenen Rennrädern wird jedenfalls weiter an Innovationen getüftelt. Cannondale hat etwa mit der Systemsix-Familie neue Maßstäbe in puncto Luftwiderstand gesetzt. Der Hersteller bietet verschiedene Ausbaustufen an, bei denen analog zum Preis auch die Aerodynamik steigt. Wer maximal windschlüpfig fahren will, muss fünfstellig investieren.

Foto: Cannondale