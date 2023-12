Holografische Telefonie Wann starten 3-D-Telefonate am Smartphone?

Immerhin: Kurz vor Weihnachten hat O2 Telefónica bei einem Besuch von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder in der Münchner Zentrale des Konzerns erstmals praktisch demonstriert, wie solche Gespräche laufen können. Dabei filmte sich Florian Bogenschütz, Chef des Telefónica-Ablegers Wayra in dessen Büro in der Münchner Innenstadt mit seinem Smartphone. Die Software des Start-up-Partners Matsuko rechnete das Kamerabild in einen 3-D-Avatar um und übertrug es via Mobilfunk in eine Augmented-Reality-Brille auf Söders Kopf in der O2-Zentrale. Auf den Mikromonitoren vor dessen Augen baute sich daraufhin quasi in Echtzeit ein detailliertes räumliches Abbild seines Gesprächspartners auf, das Söder beispielsweise durch die Bewegung seines Kopfes auch seitlich betrachten konnte.