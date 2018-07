Industrie 4.0 Roboter werden für Mittelständler erschwinglich

Wenn Maschinen statt Menschen Werkstücke und Waren sortieren oder schrauben, dann sinken die Lohnstückkosten um 25 bis 30 Prozent – und liefern den Arbeitgebern ein gutes Argument, langfristig ganz und gar auf Toru, Panda und deren Artgenossen zu setzen. „Ich rechne damit, dass in den nächsten Jahren ungefähr zehn Prozent der Arbeitsplätze in der Produktion und Logistik durch Roboter ersetzt werden“, sagt Wildemann. Wenig verwunderlich also, dass in Deutschland ein drohender Arbeitsplatzverlust der am heißesten diskutierte Aspekt der Automatisierung ist. Auf die Frage, was mit den Menschen in diesen Jobs passiert, muss die Gesellschaft daher noch eine Antwort finden.