Industrie 4.0 Roboter werden für Mittelständler erschwinglich

Fleißige Helfer mit Greifarmen, die in einer Fabrik stehen und schweißen, gibt es bereits seit Jahrzehnten – auch in mittelständischen Unternehmen aus dem produzierenden Bereich. Jetzt aber werden die Roboter schlau und fügen sich in die Industrie 4.0: Sie lernen Bewegungsabläufe, zu denen bislang nur Menschen imstande waren, finden sich in einer vernetzten Welt zurecht und müssen nicht mehr in Käfige gesteckt werden, um niemanden zu gefährden. „Derzeit beginnt eine neue Automatisierungswelle, die vor allem auf künstlicher Intelligenz beruht“, sagt Nadine Kammerlander, die den Lehrstuhl für Familienunternehmen an der Wirtschaftsuniversität WHU leitet.