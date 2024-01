Künstliche Intelligenz: ABB kauft junge Schweizer Roboter-Firma Sevensense

Die mobilen Roboter transportieren etwa Bauteile selbstständig aus dem Lager zur Produktionsstrasse. Beim Automobilhersteller Ford sollen Roboter mit der neuen Navigationstechnologie den Firmenangaben zufolge die Effizienz an Produktionsstandorten in den USA erhöhen, während Michelin die Technologie in seinem Werk in Spanien in der Logistik einsetzen werde. Andere Automobilhersteller wollten die Technologie in Großbritannien, Finnland und Deutschland einführen.